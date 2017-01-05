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﻿2017-01-05, 17:30
Дело Овидиопольского убийцы: награда нашла героев

Зверское убийство в Одесской области сильно подпортило предпраздничное настроение одесситов.

 На поиск убийцы были мобилизованы все силы!

А сегодня заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области полковник полиции Сергей Махотин наградил бойцов Национальной гвардии Украины за добросовестное несение службы и обеспечение общественной безопасности в г.Одессе.

Так, за весомый вклад в противодействие преступности и выявление опасного злоумышленника, недавно совершившего убийство, пятерых бойцов Национальной гвардии наградили почетными грамотами и денежными средствами.

Овидиопольский убийца хотел, чтобы Одесса боялась (ВИДЕО)

Одесские СМИ отслеживают поимку Овидиопольского убийцы (ВИДЕО) 

Полиция начеку: поиски Овидиопольского убийцы продолжаются 

Напомним, Дмитрий Погорелов  ворвался в пустой дом налоговика Александра Никитинского. Поджег дом и перебрался в дом его сестры Ольги Журавлевой, где расправился с ней и ее дочерью. После чего устроил пожар и там, а затем скрылся на грузовике. По пути в Одессу злоумышленник таранил автомобили, затем бросил грузовик и скрылся в полях. В его поисках были задействованы более 500 человек. 

Непосредственно задержание провели военнослужащие 49 полка охраны общественного порядка Нацгвардии (в/ч 3012): старший лейтенант Виталий Брайко, солдат Виталий Джуряк и солдат Андрей Болог.

 

 

 

 


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