2017-01-05, 17:30

Дело Овидиопольского убийцы: награда нашла героев

Зверское убийство в Одесской области сильно подпортило предпраздничное настроение одесситов.



На поиск убийцы были мобилизованы все силы!

А сегодня заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области полковник полиции Сергей Махотин наградил бойцов Национальной гвардии Украины за добросовестное несение службы и обеспечение общественной безопасности в г.Одессе.

Так, за весомый вклад в противодействие преступности и выявление опасного злоумышленника, недавно совершившего убийство, пятерых бойцов Национальной гвардии наградили почетными грамотами и денежными средствами.

Овидиопольский убийца хотел, чтобы Одесса боялась (ВИДЕО)



Одесские СМИ отслеживают поимку Овидиопольского убийцы (ВИДЕО)



Полиция начеку: поиски Овидиопольского убийцы продолжаются

Напомним, Дмитрий Погорелов ворвался в пустой дом налоговика Александра Никитинского. Поджег дом и перебрался в дом его сестры Ольги Журавлевой, где расправился с ней и ее дочерью. После чего устроил пожар и там, а затем скрылся на грузовике. По пути в Одессу злоумышленник таранил автомобили, затем бросил грузовик и скрылся в полях. В его поисках были задействованы более 500 человек.

Непосредственно задержание провели военнослужащие 49 полка охраны общественного порядка Нацгвардии (в/ч 3012): старший лейтенант Виталий Брайко, солдат Виталий Джуряк и солдат Андрей Болог.















