2017-02-14, 09:22

Деловая Одесса дарит сердечко влюбленным!

Дорогие друзья! Сегодня – самый романтичный в году праздник, День Святого Валентина.



Когда-то, во времена римского императора Клавдия II, легионерам – ввиду тяжелого политического положения и бесконечных войн – было запрещено жениться. Но молодость – пора любви, и сердцу не прикажешь. Помогать им в нелегком деле заключения уз Гименея на свой страх и риск вызвался священник по имени Валентин, который тайно венчал влюбленных. Но все тайное становится явным – в итоге Валентина казнили. Но память о нем, живущая в благодарных сердцах влюбленных, осталась в веках…

Сегодня Одесса станет городом влюбленных и будет наполнена самыми романтичными признаниями. Вы окунетесь в атмосферу радости и любви, прочувствуете то, что действительно делает День Святого Валентина праздником! Масса ярких впечатлений обеспечена!



Изюминкой фестиваля, который пройдет 14 февраля в центральном городском парке культуры и отдыха им.Т.Г. Шевченко, станет любовный квест. Победителей ожидает романтический уик-енд. Также на фестивале будет проводиться ярмарка с увлекательными конкурсами, розыгрышами подарков. Каждый желающий сможет признаться в любви через «свободный микрофон», а ближе к вечеру будут показаны ролики от одесситов с признаниями к своим любимым. Завершит романтический вечер дискотека и файер-шоу.

На Тещином мосту в 18:00 влюбленные будут запускать в небо небесные фонарики. Первые 50 фонариков раздадут бесплатно.

В Одесской филармонии будет выступать шоу-оркестр «HardyOrkestra», а танцевальный спектакль «Шкаф» от Лены Коляденко будет презентован в Одесской Музкомедии.

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Мы желаем вам ЛЮБВИ! Огромной, искренней, разделенной, чистой, нежной. Пусть в ваших сердцах она царит безраздельно, спасая от печалей и разочарований, даря чувство радости и полета.

С любовью, коллектив «Деловой».



