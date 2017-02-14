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2017-02-14, 09:22
Деловая Одесса дарит сердечко влюбленным!
Дорогие друзья! Сегодня – самый романтичный в году праздник, День Святого Валентина.
Сегодня Одесса станет городом влюбленных и будет наполнена самыми романтичными признаниями. Вы окунетесь в атмосферу радости и любви, прочувствуете то, что действительно делает День Святого Валентина праздником! Масса ярких впечатлений обеспечена!
На Тещином мосту в 18:00 влюбленные будут запускать в небо небесные фонарики. Первые 50 фонариков раздадут бесплатно.
В Одесской филармонии будет выступать шоу-оркестр «HardyOrkestra», а танцевальный спектакль «Шкаф» от Лены Коляденко будет презентован в Одесской Музкомедии.
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Мы желаем вам ЛЮБВИ! Огромной, искренней, разделенной, чистой, нежной. Пусть в ваших сердцах она царит безраздельно, спасая от печалей и разочарований, даря чувство радости и полета.
С любовью, коллектив «Деловой».
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