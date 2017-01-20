2017-01-20, 18:15

День Соборности в Одессе: награды - в Оперном, концерт - на Думской

Сегодня в Одесском национальном академическом театре оперы и балета вручали награды по случаю Дня Соборности Украины.

Около 50 жителей Одесской области были удостоены орденов, медалей и почетных грамот Президента Украины.

Кроме того, семь человек были удостоены почетных званий, четверо — знака отличия Президента Украины — юбилейной медали «25 лет независимости Украины».

Награды вручал председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.







Среди награжденных работники культуры, искусства, науки и образования, общественные деятели, служащие, представители промышленного и аграрного секторов, члены паралимпийской сборной Украины и др.

Также были вручены почетные грамоты от Одесского горсовета, областного совета и администрации.





По случаю Дня Соборности Украины 22 января 2017 года в Одессе на Думской площади пройдет первый хоровой фестиваль, в котором примут участие более 300 человек в составе восьми коллективов.

Хоровой фестиваль начнется в 12:00 на Думской площади, затем концерт продолжится в Киевском районе у «МегаДома» по ул. Толбухина, 135.