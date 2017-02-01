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2017-02-01, 17:30
Детей из Авдеевки готовы принять в Одессе
По поручению Одесского городского головы Геннадия Труханова детский спортивно-оздоровительный лагерь «Виктория» должен быть готов принять детей из Авдеевки Донецкой области.
Как отметила вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, одесская мэрия предложила военно-гражданской администрации Авдеевки (на период проведения в этом районе активных боевых действий) отправить детей в Одессу.
«Со своей стороны, мы гарантируем размещение детей в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория», где они смогут находиться в безопасности. Для них будут организованы не только отдых, но и обучающие программы», - сказала Зинаида Цвиринько.
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