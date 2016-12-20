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﻿2016-12-20, 11:23
Детскому дому в Одесской области подарили голубую ель

Воспитанники Белгород-Днестровского детского дома смешанного типа ко Дню Святого Николая получили в подарок голубую ель высотой 6 метров.

Напомним, что в результате непогоды 12 октября у административного здания Одесского областного совета (пр. Шевченко, 4) упали три голубые елки старше 20-ти лет. Две из них были возвращены на место - их посадили и укрепили тросами. Однако у одной елки были повреждены корневая система и ствол, и по оценке специалистов лесного хозяйства, восстановить ее было невозможно. Председателем областного совета Анатолием Урбанским было принято решение оставить поврежденную елку и подарить ее детям к новогодним и рождественским праздникам. Так, новогоднюю красавицу передали в детский дом.

«12-ти метровая голубая елка находилась на хозяйственном дворе областного совета и ждала свою благородную миссию. К этому делу также присоединились волонтеры, которые помогли подрезать елку до 6-ти метров, поскольку возникла проблема при транспортировке, и доставили ее детям », - сообщил Анатолий Урбанский.

Сегодня у областного совета растет 18 голубых елей в возрасте от 20-ти до 30-ти лет. Эти величественные деревья падали и во время шторма в 2014 году и по возможности были восстановлены.


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