2017-01-14, 15:35

Директор Одесского теруправления НАБУ еще не назначен

В пресс-службе НАБУ уточнили, что победитель конкурса Дмитрий Руденко на должность директора Одесского территориального управления еще не назначен, а только рекомендован к назначению комиссией.

В бюро пояснили, что конкурсная комиссия, в состав которой входят представители гражданского общества, не назначает на должности в НАБУ, а только рекомендует к назначению победителя конкурса.

Перед назначением победитель конкурса должен пройти специальную проверку и полиграф. Учитывая результаты этих проверок, а также информацию из открытых источников, директор НАБУ будет принимать решение о назначении Д.Руденко на должность или объявления нового конкурса.

"Представители Совета общественного контроля НАБУ выразили намерение пригласить победителя конкурса на свое заседание и поставить Дмитрию Руденко ряд вопросов, в том числе и по опубликованной в СМИ информации, - сказано в сообщении. - Мы благодарны журналистам, общественным активистам и обществу за внимание к работе НАБУ и к кандидатам, которые участвуют в открытом конкурсе на должности в бюро".



Дмитрий Руденко - новый глава одесского управления НАБУ

Напомним, что Д.Руденко в Виннице известен тем, что был следователем и передал в суд дело правозащитника Дмитрия Гройсмана, которого обвиняли в распространении порнографии и надругательстве над государственными символами.

Соратники правозащитника неоднократно заявляли, что дело сфабриковано. Суд оправдал Д.Гройсмана, однако за неделю до этого 41-летний правозащитник скончался от сердечного приступа.



