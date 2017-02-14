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﻿2017-02-14, 18:00
Дискредитация в Одессе:Глуханчук оправдывается перед судом и активистами

В начале этой неделе интернет взорвало видео, на котором правоохранителями был задержан председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук в нетрезвом состоянии вместе членом исполкома Одесского горсовета Николаем Шурдой.

По словам Олега Глуханчука, опубликованный «Украинской правдой» и рядом других СМИ материал о нем не соответствует действительности. На самом деле нетрезвый судья за рулем автомобиля не был, а находился на пассажирском сидении, – заявили в пресс-службе суда.

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В учреждении также отметили, что видео на YouTube, опубликованное в СМИ, является нарезкой отснятых событий, а потому искажает происходящее.

"Мы считаем публикацию данного видео противоправной и осуществленной с целью дискредитации председателя суда, который зарекомендовал себя принципиальной и неуклонной позицией, – говорится в сообщении пресс-службы. – Поскольку председатель суда не является собственником, а также не управлял данным транспортным средством, обвинения в совершении административного правонарушения являются необоснованными".

Сам герой видео так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

"Мне очень досадно и неудобно об этом говорить. В тот день я был на дне рождении, где изрядно выпил. Мой друг предложил подвезти меня домой на своей машине. Во время движения нас остановили полицейские, и учуяв в машине запах алкоголя попросили пройти тест. Согласившись с полицейскими мы проехали в больницу и я прошел алкотест, на основе которого медики и составили протокол. Но за рулем был не я, а мой друг. Я считаю, что это была заранее спланированная провокация, в результате которой в СМИ появилась информация о том, что якобы за рулем находился я", — заявил Глуханчук.

Сегодня одесские патриоты заявились в кабинет Глуханчука в здании Одесского окружного админсуда и устроили ему  свой "разбор полётов". Руководил делегацией "борцов за справедливость" новый советник главы одесской полиции Руслан Форостяк.

"Все происходит довольно цивилизованно и без нарушений правопорядка, это даже немного удивляет, обычно это происходит по-другому в таких случаях, но здесь активисты своим поведением демонстрируют что они стали взрослее и это не может не радовать! Молодцы!", — прокомментировал Форостяк.

 


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