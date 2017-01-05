|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|
2017-01-05, 16:46
До 9 января одесситам лучше не показываться на улицу
Украинский гидрометцентр пугает, что высота снежного покрова в Одесском регионе достигнет 35 см.
Активный циклон с Черного моря, который перемещается в Украину, принесет с собой сильные снегопады, продолжительные метели и снежные заносы с 6 по 8 января на территории Одесской области.
Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться до 17ºС мороза, днем до -13ºС.
По прогнозам синоптиков, за эти дни в Одессе выпадет 350 мм осадков (при месячной норме в 392 мм).
С 9 января погода начнет налаживаться и столбик термометра вновь поползет вверх.
Сегодня стало известно, как именно завтра будет меняться погода.
Согласно прогнозам, снег начнет идти с 8 утра, а температура воздуха в это время дня составит -7-8 градусов. Уже к 11 часам снегопад усилится, а порывы ветра будут достигать 15 м/сек.
Пик непогоды придется на 3-4 часа дня, и продлится до 7 часов вечера. Затем ветер начнет утихать, а осадки станут менее обильными. А вот температура наоборот снизится – до -10-13 градусов мороза.
СТО в Одессе. Ремонт автомобилей всех марок и классов
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП