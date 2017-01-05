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﻿2017-01-05, 16:46
До 9 января одесситам лучше не показываться на улицу

Украинский гидрометцентр пугает, что высота снежного покрова в Одесском регионе достигнет 35 см. 

Активный циклон с Черного моря, который перемещается в Украину, принесет с собой сильные снегопады, продолжительные метели и снежные заносы с 6 по 8 января на территории Одесской области.

 

Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться до 17ºС мороза, днем до -13ºС. 

По прогнозам синоптиков, за эти дни в Одессе выпадет 350 мм осадков (при месячной норме в 392 мм).

С 9 января погода начнет налаживаться и столбик термометра вновь поползет вверх.

Сегодня стало известно, как именно завтра будет меняться погода.

Согласно прогнозам, снег начнет идти с 8 утра, а температура воздуха в это время дня составит -7-8 градусов. Уже к 11 часам снегопад усилится, а порывы ветра будут достигать 15 м/сек.

После обеда ситуация ухудшится – снегопад и ветер превратятся в настоящую метель. Проезд транспорта будет затруднен, на дорогах образуются заносы.

Пик непогоды придется на 3-4 часа дня, и продлится до 7 часов вечера. Затем ветер начнет утихать, а осадки станут менее обильными. А вот температура наоборот снизится – до -10-13 градусов мороза.

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Напомним, 6 января в Одессе ограничат въезд большегрузного транспорта, будут работать пункты обогрева, а руководителей предприятий просят изменить график работы.

ОДЕССИТЫ, СИДИТЕ ДОМА!

 

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