Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Декабря
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-21, 16:21
Долги ОПЗ Нафтогазу продолжают расти

Задолженность Одесского припортового завода за природный газ перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" по состоянию на 20 декабря увеличилась в 1,9 раза (на 91,4%), или на 479,357 млн грн, до 1,004 млрд грн.

Об этом свидетельствуют еженедельная статистика "Нафтогаза" о должниках за газ, передают "Украинские новости".

В 2016 году завод оплатил только 14% из поставленного ему газа.

Картинки по запросу одесский припортовый картинки 

ОПЗ является крупнейшим промышленным должником "Нафтогаза" после находящегося с апреля в процессе процедуры банкротства Лисичанского стеклозавода "Пролетарий" (его задолженность составляет 832,839 млн грн).

По прогнозам "Нафтогаза", на конец года долг завода достигнет 1,5 млрд грн.

"На конец этого года он достигнет 1,5 млрд грн, график его погашения мы пока до конца не понимаем, но ведем переговоры по этому поводу как с ФГИ, так и с ОПЗ о разработке рабочего механизма расчетов. С начала наложения правительством обязательств на "Нафтогаз" по бесперебойной поставке газа заводу он смог перечислить в пользу "Нафтогаза" 5 млн. грн" - заявил ранее предправления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Добавим, что сегодня стало известно, что найден труп бывшего заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Геннадия Юрьева. ГПУ проводила обыски в рамках расследования дела о хищении денежных средств ГАО "Черноморнефтегаз" НАК "Нафтогаз Украины" при закупке самоподъемных плавучих буровых учреждений.Тело мужчины было найдено в одном из обыскиваемых помещений. Погибший, вероятно, выстрелил в себя во время проникновения.

СТО в Одессе. Ремонт автомобилей всех марок и классов 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП