2016-12-21, 16:21

Долги ОПЗ Нафтогазу продолжают расти

Задолженность Одесского припортового завода за природный газ перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" по состоянию на 20 декабря увеличилась в 1,9 раза (на 91,4%), или на 479,357 млн грн, до 1,004 млрд грн.

Об этом свидетельствуют еженедельная статистика "Нафтогаза" о должниках за газ, передают "Украинские новости".

В 2016 году завод оплатил только 14% из поставленного ему газа.





ОПЗ является крупнейшим промышленным должником "Нафтогаза" после находящегося с апреля в процессе процедуры банкротства Лисичанского стеклозавода "Пролетарий" (его задолженность составляет 832,839 млн грн).

По прогнозам "Нафтогаза", на конец года долг завода достигнет 1,5 млрд грн.

"На конец этого года он достигнет 1,5 млрд грн, график его погашения мы пока до конца не понимаем, но ведем переговоры по этому поводу как с ФГИ, так и с ОПЗ о разработке рабочего механизма расчетов. С начала наложения правительством обязательств на "Нафтогаз" по бесперебойной поставке газа заводу он смог перечислить в пользу "Нафтогаза" 5 млн. грн" - заявил ранее предправления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Добавим, что сегодня стало известно, что найден труп бывшего заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Геннадия Юрьева. ГПУ проводила обыски в рамках расследования дела о хищении денежных средств ГАО "Черноморнефтегаз" НАК "Нафтогаз Украины" при закупке самоподъемных плавучих буровых учреждений.Тело мужчины было найдено в одном из обыскиваемых помещений. Погибший, вероятно, выстрелил в себя во время проникновения.

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