2016-12-30, 16:27

Долговая яма ОПЗ: остановка ПАО и поиск арендаторов

Появилась официальная информация, что работа на Одесском припортовом заводе будет остановлена прямо в новогоднюю ночь – 1 января 2017 года.

Причина остановки завода кроется в огромной задолженности за газ, которая к 31-му декабря достигнет суммы свыше 1,5 млрд. грн.



"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода. Все социальные гарантии и обязательства перед почти 4 тысячами работников завода буду выполнены. Завод имеет колоссальное социальное значение и благодаря ему держится целый город Южный. Со своей стороны ФГУ сделает все необходимое для сохранения рабочих мест и квалифицированных кадров предприятия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на текущий момент менеджмент ПАО, по согласованию с ФГИ Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса предприятия на длительный период.

Также, директор ПАО "Одесский припортовый завод" Валерий Горбатко уволился со своей должности.



Об этом написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в Фэйсбуке.

"Сегодня Валерий Степанович официально сообщил коллективу о своем уходе. Я могу с уверенностью сказать, что это решение далось непросто не только самому директору. При этом переживания коллектива, связанные с добровольным уходом бессменного руководителя завода, усугубились непониманием ситуации в связи с временной остановкой предприятия", - написал Щуриков.





Напомним, на последней сессии депутаты Одесского областного совета намерены просить президента Украины наложить мораторий на приватизацию Одесского припортового завода.