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2016-12-30, 16:27
Долговая яма ОПЗ: остановка ПАО и поиск арендаторов
Появилась официальная информация, что работа на Одесском припортовом заводе будет остановлена прямо в новогоднюю ночь – 1 января 2017 года.
Причина остановки завода кроется в огромной задолженности за газ, которая к 31-му декабря достигнет суммы свыше 1,5 млрд. грн.
Отмечается, что на текущий момент менеджмент ПАО, по согласованию с ФГИ Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса предприятия на длительный период.
Также, директор ПАО "Одесский припортовый завод" Валерий Горбатко уволился со своей должности.
Об этом написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков в Фэйсбуке.
"Сегодня Валерий Степанович официально сообщил коллективу о своем уходе. Я могу с уверенностью сказать, что это решение далось непросто не только самому директору. При этом переживания коллектива, связанные с добровольным уходом бессменного руководителя завода, усугубились непониманием ситуации в связи с временной остановкой предприятия", - написал Щуриков.
Напомним, на последней сессии депутаты Одесского областного совета намерены просить президента Украины наложить мораторий на приватизацию Одесского припортового завода.
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