2017-02-08, 15:42

Дом Лидерса в Одессе своего дождался (ФОТО)

Ремонтные работы в здании на ул. Ланжероновская, 3 продолжаются.

«Дом Лидерса долгое время находился в неудовлетворительном состоянии и нуждался неотложных противоаварийных работ. В 2016 году депутатским корпусом областного совета было принято решение о выделении 1 миллиона 500 000 гривен на реставрацию этого памятника архитектуры национального значения », - сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Уже завершена реконструкция кровли и обновлена ​​система водоотведения. Около 1000 квадратных метров старого шиферного покрытия были заменены на металлический профнастил, установлена ​​новая обрешетку и стропильную систему.

Напомним, что ремонтные работы начались летом прошлого года и проводились в несколько этапов. Средства были выделены в рамках программы «Культура Одесщины на 2014-2016 годы». На 2017 год запланировано утеплить чердак, заменить окна, установить громоотвод. Также здание будет законсервировано до решения вопроса о его эксплуатации.









