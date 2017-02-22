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2017-02-22, 13:22
Достали: одесский бизнес против взяток!
Сегодня одесские предприниматели с лозунгами и транспарантами устроили массовый пикет областного управления Государственной фискальной службы.
Предприниматели утверждают, что фискалы устроили буквально травлю малого и среднего бизнеса.
По словам митингующих, выплаты прекратились еще в декабре прошлого года. Долг составляет свыше 11 миллионов гривен.
Очевидцы сообщают, что возле здания облуправления фискальной службы подготовлены автомобильные шины. Полиция начеку.
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