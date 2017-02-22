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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-22, 13:22
Достали: одесский бизнес против взяток!

Сегодня одесские предприниматели с лозунгами и транспарантами устроили массовый пикет областного управления Государственной фискальной службы.

Предприниматели утверждают, что фискалы устроили буквально травлю малого и среднего бизнеса.

На торговых объектах регулярно проводятся проверки, откупиться от которых предлагают взятками.

Сами же предприниматели заявляют, что взяток платить не намерены, но и бесконечные проверки их также не устраивают.

Вместе с предпринимателями и сотрудники дорожной строительной фирмы «СПМК-17», которые просят чиновников выплатить им зарплату.

По словам митингующих, выплаты прекратились еще в декабре прошлого года. Долг составляет свыше 11 миллионов гривен.

Очевидцы сообщают, что возле здания облуправления фискальной службы подготовлены автомобильные шины. Полиция начеку.

В Одессе возле облуправления фискальной службы проходит пикет (фото, обновлено)


В Одессе возле облуправления фискальной службы проходит пикет (фото, обновлено)

В Одессе возле облуправления фискальной службы проходит пикет (фото, обновлено)

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