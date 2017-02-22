2017-02-22, 13:22

Достали: одесский бизнес против взяток!

Сегодня одесские предприниматели с лозунгами и транспарантами устроили массовый пикет областного управления Государственной фискальной службы.

Предприниматели утверждают, что фискалы устроили буквально травлю малого и среднего бизнеса.



На торговых объектах регулярно проводятся проверки, откупиться от которых предлагают взятками.



Сами же предприниматели заявляют, что взяток платить не намерены, но и бесконечные проверки их также не устраивают.



Вместе с предпринимателями и сотрудники дорожной строительной фирмы «СПМК-17», которые просят чиновников выплатить им зарплату.

По словам митингующих, выплаты прекратились еще в декабре прошлого года. Долг составляет свыше 11 миллионов гривен.

Очевидцы сообщают, что возле здания облуправления фискальной службы подготовлены автомобильные шины. Полиция начеку.







