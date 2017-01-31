2017-01-31, 11:00

Доставлять грузы в Одесский порт - по транспортной эстакаде

Такое мнение высказал руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс на встрече с Геннадием Трухановым, обсуждая проблему разгрузки улиц города от едущих в порт фур.



Сейчас въезд грузового автотранспорта на территорию морского порта обеспечивается через КП №2 (въезд с Церковной улицы) и КП №4 (въезд со стороны Хаджибеевской дороги). При этом, заезжая в порт через КП №2, грузовой транспорт минует площадки, созданные для накопления грузового транспорта и проходит через жилую часть города.

«Моя позиция заключается в том, что, безусловно, нам нужно разгрузить городские улицы от большегрузного транспорта, а основным направлением доставки грузов в порт должна быть транспортная эстакада. В то же время, я разделяю высказанную озабоченность стивидоров и экспедиторов по поводу тарифов на услуги компании «Евротерминал» за использование накопительной площадки. Мне очевидно, что 22,5$ за въезд автомобиля, то есть сегодняшняя цена – не увеличивает конкурентоспособность Одесского порта. Поэтому мы будем искать варианты решения этого вопроса в тесном контакте с городской властью, стивидорным бизнесом и экспедиторскими компаниями. В результате, наработанное компромиссное решение будет вынесено на заседание Совета порта и там будет поставлена окончательная точка в этом вопросе»,— подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.



Вокруг Пересыпи: конфликт на заседании исполкома Одесского горсовета



Напомним, ранее на заседании исполкома Одесского горсовета обсуждался конфликт из-за ситуации с перекрытием жителями Пересыпи трассы для большегрузного транспорта, следующего в порт, несмотря на запрещающие знаки.







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