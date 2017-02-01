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2017-02-01, 13:10
Достояние Одессы:общественники за независимую комиссию и прозрачность работ
Одесские общественники, сегодня 1 февраля, дали пресс-конференцию, темой которой стала реставрация Потемкинской лестницы.
Активисты настаивают на необходимости назначить комиссию, которая будет заниматься контролем данной ситуации, в которую должны войти независимые специалисты.
«Мы понимаем, что конструкции лестницы находятся в худшем состоянии, чем до начала ремонта, — заявил Юрий Никитин. — Мы не можем больше доверять организации «Экострой», но это не означает, что не они должны выполнять работы».
«В связи с данными событиями мы подали заявление в полицию по признакам преступлений по 3-м статьям: уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия; нецелевое использование бюджетных средств; и злоупотребление властью или служебным положением», — заявил он.
Напомним, что со вчерашнего дня и до конца апреля, в связи с технологической необходимостью, а также для безопасности одесситов и гостей города при проведении ремонтно-реставрационных работ движение пешеходов по Потемкинской лестнице будет закрыто.
По этому поводу на пресс-конференции высказался глава одесского отделения политической партии «Сила людей» Олег Михайлик:
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