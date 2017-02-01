2017-02-01, 13:10

Достояние Одессы:общественники за независимую комиссию и прозрачность работ

Одесские общественники, сегодня 1 февраля, дали пресс-конференцию, темой которой стала реставрация Потемкинской лестницы.



Активисты в один голос утверждают, что в данный момент, состояние Потемкинской лестницы хуже, чем до начала реставрации.

В качестве спикеров выступили глава одесского отделения политической партии «Сила людей» Олег Михайлик, член общественной организации «Сохраним Одессу сами» Юрий Никитин, а также член общественной организации «Народный Рух Украины» Михаил Кузаконь.







Активисты настаивают на необходимости назначить комиссию, которая будет заниматься контролем данной ситуации, в которую должны войти независимые специалисты.

«Мы понимаем, что конструкции лестницы находятся в худшем состоянии, чем до начала ремонта, — заявил Юрий Никитин. — Мы не можем больше доверять организации «Экострой», но это не означает, что не они должны выполнять работы».



В «Экострое» в свою очередь заявили, что это никак не повлияет на конечный результат реконструкции.



По словам Михаила Кузаконя, Потемкинской лестницей займется полиция, дело находится под личным контролем главы полиции Дмитрия Головина.

«В связи с данными событиями мы подали заявление в полицию по признакам преступлений по 3-м статьям: уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия; нецелевое использование бюджетных средств; и злоупотребление властью или служебным положением», — заявил он.

Напомним, что со вчерашнего дня и до конца апреля, в связи с технологической необходимостью, а также для безопасности одесситов и гостей города при проведении ремонтно-реставрационных работ движение пешеходов по Потемкинской лестнице будет закрыто.

По этому поводу на пресс-конференции высказался глава одесского отделения политической партии «Сила людей» Олег Михайлик:



«Ее вчера полностью закрыли. Я думаю, городские власти увидят эту пресс-конференцию, и, как минимум, заменят несколько секций забора на сеточные, либо на такие, через которые можно будет посмотреть, что там происходит.Чтобы потом неизвестные граждане Одессы не выламывали эти секции, чтобы каждый мог смотреть на происходящее. Закрывать от нас это точно не надо», — добавил он.



Активисты вообще предложили сделать из реконструкции Потемкинской лестницы шоу – установить камеры, чтобы транслировать ход работ в интернете.

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