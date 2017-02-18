2017-02-18, 11:27

ДТП в Одессе: лихачи сносят дома и деревья (ФОТО)

Суббота в Одессе ознаменовалась двумя резонансными ДТП, к счастью, без серьезных человеческих жертв.

Так, около 01.00 на ул. Дмитрия Донского произошло столкновение трех автомобилей - БМВ, Инфинити и БМВ-Х-4, в результате которого водитель авто БМВ-Х-4 обратилась за медпомощью.



Об этом сообщает пресс-секретарь управления Патрульной полиции Одессы Алла Марченко.



Предварительно, водитель BMW пытался обогнать Infiniti, но не учел интервал, в результате произошло столкновение. После этого Infiniti врезался в дерево, которое упало на автомобиль.

BMW, который двигался ззади, въехал в Infiniti. А первый BMW по инерции продолжил движение и въехал в мусорные баки.

Водитель одного из BMW обратилась за помощью медиков.





А около 07:00 произошло ДТП Николаевской дороге. Женщина-водитель автомобиля «Mitsubishi»з аявила, что на скользкой дороге ей не удалось справиться с управлением и авто врезалось в стену дома.

В машине находились двое детей, одного из которых доставили в больницу для проведения осмотра.





