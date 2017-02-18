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2017-02-18, 11:27
ДТП в Одессе: лихачи сносят дома и деревья (ФОТО)
Суббота в Одессе ознаменовалась двумя резонансными ДТП, к счастью, без серьезных человеческих жертв.
Так, около 01.00 на ул. Дмитрия Донского произошло столкновение трех автомобилей - БМВ, Инфинити и БМВ-Х-4, в результате которого водитель авто БМВ-Х-4 обратилась за медпомощью.
BMW, который двигался ззади, въехал в Infiniti. А первый BMW по инерции продолжил движение и въехал в мусорные баки.
Водитель одного из BMW обратилась за помощью медиков.
А около 07:00 произошло ДТП Николаевской дороге. Женщина-водитель автомобиля «Mitsubishi»з аявила, что на скользкой дороге ей не удалось справиться с управлением и авто врезалось в стену дома.
В машине находились двое детей, одного из которых доставили в больницу для проведения осмотра.
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