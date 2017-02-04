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2017-02-04, 13:44
Две тысячи гривен - в помощь одесситам (ФОТО)
У каждого из нас есть возможность поделиться с тем, кто нуждается в помощи.
Одесские рынки и супермаркеты собрали продукты для жителей Авдеевки
А молодая пара Ольга и Игорь провели необычную акцию на улицах Одессы.
Студенты обвешались купюрами и предлагали помощь малоимущим.
«Возьми, если нуждаешься» - так назвали свой перфоманс. Таким образом, Ольга и Игорь раздали 2 тысячи гривен.
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