2017-02-04, 13:44

Две тысячи гривен - в помощь одесситам (ФОТО)

У каждого из нас есть возможность поделиться с тем, кто нуждается в помощи.



Напомним, на этой неделе за сутки предпринимателями Одессы было собрано более 7 тонн продуктов для жителей Авдеевки.

Одесские рынки и супермаркеты собрали продукты для жителей Авдеевки

А молодая пара Ольга и Игорь провели необычную акцию на улицах Одессы.

Студенты обвешались купюрами и предлагали помощь малоимущим.

«Возьми, если нуждаешься» - так назвали свой перфоманс. Таким образом, Ольга и Игорь раздали 2 тысячи гривен.







