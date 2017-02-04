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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-04, 13:44
Две тысячи гривен - в помощь одесситам (ФОТО)

У каждого из нас есть возможность поделиться с тем, кто нуждается в помощи.

Напомним, на этой неделе за сутки предпринимателями Одессы было собрано более 7 тонн продуктов для жителей Авдеевки.

Одесские рынки и супермаркеты собрали продукты для жителей Авдеевки

А молодая пара Ольга и Игорь провели необычную акцию на улицах Одессы.

Студенты обвешались купюрами и предлагали помощь малоимущим.

«Возьми, если нуждаешься» - так назвали свой перфоманс. Таким образом, Ольга и Игорь раздали 2 тысячи гривен.


 

 

 


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