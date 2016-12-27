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﻿2016-12-27, 10:05
Единственный концерт в Одесской Кирхе

29 декабря в 19.00 в Кафедральном соборе Св. Павла пройдет ЕДИНСТВЕННЫЙ Рождественский концерт Елены Войнаровской с мини-оркестром (Flёur).

Этот концерт станет вторым из серии проектов Kotofest Sound Neo.

Музыканты готовят специальную программу, которая прозвучит лишь однажды и только в стенах Кирхи. Зрителей ожидает неординарный концерт: исполнение как избранных песен Flёur, так и сольных произведений из новейшего альбома Елены «Присутствие», который вышел этой осенью. Событие станет официальной презентацией альбома в Одессе. Кроме того, зрителей ожидают праздничные музыкальные (и не только) сюрпризы. 

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Стоит отметить, что епископ Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины Сергей Машевски лично познакомился с Еленой Войнаровской и благославил предстоящую рождественскую феерию в лютеранском храме и подчеркнул, что Церковь никогда не была оторвана от культуры, и во все времена была центром культурной жизни людей.

Этот концерт станет самым незабываемым предновогодним впечатлением и лучшим подарком к Рождеству по европейскому календарю. Праздничное настроение придаст еще и то, что в Кирхе с 24 по 30 декабря проходит ярмарка «Рождественские встречи», посетив которую можно познакомиться с традициями европейского Рождества, сможете приобрести подарки родным и близким на Новый Год, угоститься глинтвейном, получить отличное настроение и ощутить в полной мере праздничный волшебный дух Рождества.

 


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