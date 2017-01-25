2017-01-25, 09:44

Энергосбережение в Одесской области начали с Черноморска

В рамках реализации программы энергоэффективности Одесской области на 2015-2018 годы в многоэтажных домах города Черноморская проводится замена окон.

Так, завершается замена всех старых окон на новые металлопластиковые в подъездах и межэтажных клетках многоэтажных домов по адресу: ул. Виталия Шума, 11 и ул. Парусная, 3.

«Реализация проекта по энергосбережению началась именно с города Черноморск. Сейчас этот проект реализуется во всех уголках Одесской области. Использование энергосберегающих технологий ведет к существенному уменьшению неэффективного потребления энергетических ресурсов. Сэкономленные средства могут быть направлены на другие нужды населения», - отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.