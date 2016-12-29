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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
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﻿2016-12-29, 17:11
Финансовые махинации на Одесском катке

Сегодня появилась информация, что полиция проводила обыски на катке "Льдинка" и во Дворце спорта в Одессе.

Об этом пишут местные паблики в соцсетях.

Якобы, новое руководство подозревают в финансовых махинациях. Следственные действия санкционировал Приморский райсуд Одессы.

Они проводятся в рамках уголовного производства, открытого по заявлению некого гражданина, который считает, что Дворец спорта сдали в льготную аренду «Льдинке» незаконно — без конкурса, т.е. в государственном Дворце спорта была реализована финансовая махинация, благодаря которой главная спортивная арена комплекса незаконно попала в субаренду частному предпринимателю.

На данный момент ничего не известно о результатах обысков. Каток продолжает свою работу.


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