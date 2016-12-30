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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-30, 18:48
Финансовый крах реформ на Одесской таможне

Стало известно, что Агентство международного развития США (USAID) приняло решение о прекращении финансирования проекта реформ таможни в Одесской области.

Соответствующую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя USAID.

"Ситуация в Одессе изменилась, стало очевидно, что направление сотрудничества с одесской таможней становится неясным, и программу закрыли. USAID сейчас находится в процессе возврата неиспользованных компьютеров, чтобы передать их другим проектам и партнерам агентства и поддержать процесс реформ в Украине", - прокомментировал представитель организации. 

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Марушевская:расследование не имеет никакого смысла

Напомним, вчера глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что в отношении бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской открыто уголовное производство по подозрению в коррупции.


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