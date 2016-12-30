2016-12-30, 18:48

Финансовый крах реформ на Одесской таможне

Стало известно, что Агентство международного развития США (USAID) приняло решение о прекращении финансирования проекта реформ таможни в Одесской области.

Соответствующую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя USAID.

"Ситуация в Одессе изменилась, стало очевидно, что направление сотрудничества с одесской таможней становится неясным, и программу закрыли. USAID сейчас находится в процессе возврата неиспользованных компьютеров, чтобы передать их другим проектам и партнерам агентства и поддержать процесс реформ в Украине", - прокомментировал представитель организации.





Марушевская:расследование не имеет никакого смысла

Напомним, вчера глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что в отношении бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской открыто уголовное производство по подозрению в коррупции.