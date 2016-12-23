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2016-12-23, 16:26
Финансы для Одесской области: дети-минус, бойцы-плюс
Основной вопрос последней в уходящем году сессии Одесского облсовета - утверждение бюджета на следующий год.
Директор регионального финдепартамента Марина Зинченко сообщила, поступило письмо из Министерства здравоохранения Украины, в котором говорится, что согласно постановлению Кабмина, на 3 миллиона 998 тысяч гривен урезана субвенция для детей-сирот и детей под опекой, но увеличено выделение средств по области на приобретение жилья для воинов АТО — на 2 миллиона 200 тысяч гривен.
Также в ноябре был перевыполнен план по таможенным платежам, что позволило получить 59 млн. грн.дополнительно на ремонт дорог. Бюджет развития получил дополнительные средства на инфраструктуру Вилково.
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