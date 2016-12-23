2016-12-23, 16:26

Финансы для Одесской области: дети-минус, бойцы-плюс

Основной вопрос последней в уходящем году сессии Одесского облсовета - утверждение бюджета на следующий год.



В проекте решения сегодня были озвучены основные цифры главного финансового документа региона: доходы бюджета планируются в размере более 7 миллиардов 750 миллионов гривень, расходы – на 4 миллиона гривень меньше. Бюджет развития составляет 77 млн. 887,5 тыс. грн. В бюджете предусмотрен как профицит в сумме более 21,25 млн. грн., так и дефицит – более 20,25 млн.грн.

Для сравнения: в прошлом году облсовет утвердил доходы бюджета на уровне 5,667 миллиарда.

Директор регионального финдепартамента Марина Зинченко сообщила, поступило письмо из Министерства здравоохранения Украины, в котором говорится, что согласно постановлению Кабмина, на 3 миллиона 998 тысяч гривен урезана субвенция для детей-сирот и детей под опекой, но увеличено выделение средств по области на приобретение жилья для воинов АТО — на 2 миллиона 200 тысяч гривен.





В ходе обсуждения финансового документа глава бюджетной комиссии Евгения Абрамова предложила все средства, направляемые департаменту социальной защиты и здравоохранения, согласовывать с данной комиссией. Депутатский корпус такое предложение одобрил.

Также в ноябре был перевыполнен план по таможенным платежам, что позволило получить 59 млн. грн.дополнительно на ремонт дорог. Бюджет развития получил дополнительные средства на инфраструктуру Вилково.



Без споров и дискуссий 68 депутатов поддержали главный финансовый документ.



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Напомним, также депутаты проголосовали за выделение 13 млн. грн. для онкодиспансера и 3,5 млн. грн. для облбольницы.