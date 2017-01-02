2017-01-02, 17:28

Фискалы создают единую базу индивидуальных налоговых консультаций

Это предусмотрено вступившими в силу изменениями в Налоговый кодекс.



Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, направленные на улучшение инвестиционного климата в Украине. Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" предусматривает упрощение налоговой системы, повышение прозрачности и качества администрирования налогов, ликвидацию распространенных схем уклонения от налогообложения.

Согласно закону, планируется внедрение полноценного электронного кабинета налогоплательщика (доступ ко всей налоговой информации о плательщике, проведение сверки расчетов с бюджетом, заполнение и представление налоговой отчетности, управление чрезмерно уплаченными средствами, регистрация налоговых и акцизных накладных, информирование о проверках и предоставлении актов или справок проверок, переписка с контролирующим органом), сообщает Телеграф.

Предусмотрено также внедрение ведения единой базы индивидуальных налоговых консультаций на веб-сайте ДФС.

Для признания операций контролируемыми годовой доход налогоплательщика от любой деятельности, определенный по правилам бухучета, предлагается увеличить с 50 до 150 млн грн за налоговый (отчетный) год, а объем хозяйственных операций налогоплательщика с одним контрагентом, определенный по правилам бухучета, увеличить с 5 до 10 млн грн за налоговый (отчетный) год.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отметил, что законом освобождаются на три года от любых проверок новосозданные предприятия, если они имеют оборот меньше 3 млн гривень.



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