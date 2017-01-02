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2017-01-02, 17:28
Фискалы создают единую базу индивидуальных налоговых консультаций
Это предусмотрено вступившими в силу изменениями в Налоговый кодекс.
Согласно закону, планируется внедрение полноценного электронного кабинета налогоплательщика (доступ ко всей налоговой информации о плательщике, проведение сверки расчетов с бюджетом, заполнение и представление налоговой отчетности, управление чрезмерно уплаченными средствами, регистрация налоговых и акцизных накладных, информирование о проверках и предоставлении актов или справок проверок, переписка с контролирующим органом), сообщает Телеграф.
Предусмотрено также внедрение ведения единой базы индивидуальных налоговых консультаций на веб-сайте ДФС.
Для признания операций контролируемыми годовой доход налогоплательщика от любой деятельности, определенный по правилам бухучета, предлагается увеличить с 50 до 150 млн грн за налоговый (отчетный) год, а объем хозяйственных операций налогоплательщика с одним контрагентом, определенный по правилам бухучета, увеличить с 5 до 10 млн грн за налоговый (отчетный) год.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко отметил, что законом освобождаются на три года от любых проверок новосозданные предприятия, если они имеют оборот меньше 3 млн гривень.
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