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2017-01-06, 09:33
Где одесситам укрыться от непогоды?
В связи ухудшением погодных условий и понижением температуры на территории Одесской области ГУ ГСЧС Украины в Одесской области совместно с органами местного самоуправления принимают меры по организации работы пунктов обогрева для оказания помощи населению.
В Одессе - боевая готовность № 1
Как сообщают спасатели, пункты обогрева будут работать круглосуточно, все нуждающиеся смогут согреваться в любое время суток.
Стационарные пункты обогрева Одессы:
ул. Столбовая, 19
ул. Виноградная, 36
ул. Ракетная, 13
пер. Агрономический, 48
ул. Второй Пригородная, 3
ул. Фонтанская дорога, 97
ул. Костанди, 105
ул. Тираспольское шоссе
ул. Бугаевская
ул. 2-я Станционная
ул. Пестеля
Мобильные пункты обогрева Одессы:
Преображенский парк, вход с ул. Мечникова
ул. Жолио Кюри, 29а
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