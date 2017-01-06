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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-06, 09:33
Где одесситам укрыться от непогоды?

В связи ухудшением погодных условий и понижением температуры на территории Одесской области ГУ ГСЧС Украины в Одесской области совместно с органами местного самоуправления принимают меры по организации работы пунктов обогрева для оказания помощи населению.

В Одессе - боевая готовность № 1

Как сообщают спасатели, пункты обогрева будут работать круглосуточно, все нуждающиеся смогут согреваться в любое время суток.

Стационарные пункты обогрева Одессы:

ул. Столбовая, 19

ул. Виноградная, 36

ул. Ракетная, 13

пер. Агрономический, 48

ул. Второй Пригородная, 3

ул. Фонтанская дорога, 97

ул. Костанди, 105

ул. Тираспольское шоссе

ул. Бугаевская

ул. 2-я Станционная

ул. Пестеля

Мобильные пункты обогрева Одессы:

Преображенский парк, вход с ул. Мечникова

ул. Жолио Кюри, 29а

СТО в Одессе. Ремонт автомобилей всех марок и классов   


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