2017-01-06, 09:33

Где одесситам укрыться от непогоды?

В связи ухудшением погодных условий и понижением температуры на территории Одесской области ГУ ГСЧС Украины в Одесской области совместно с органами местного самоуправления принимают меры по организации работы пунктов обогрева для оказания помощи населению.

В Одессе - боевая готовность № 1

Как сообщают спасатели, пункты обогрева будут работать круглосуточно, все нуждающиеся смогут согреваться в любое время суток.

Стационарные пункты обогрева Одессы:

ул. Столбовая, 19

ул. Виноградная, 36

ул. Ракетная, 13

пер. Агрономический, 48

ул. Второй Пригородная, 3

ул. Фонтанская дорога, 97

ул. Костанди, 105

ул. Тираспольское шоссе

ул. Бугаевская

ул. 2-я Станционная

ул. Пестеля

Мобильные пункты обогрева Одессы:

Преображенский парк, вход с ул. Мечникова

ул. Жолио Кюри, 29а



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