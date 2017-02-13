2017-02-13, 12:30

Геннадий Труханов решает вопрос с наследством Саакашвили

«Детище» одесского одесского экс-губернатора Михаила Саакашвили - хата бракосочетаний, выстроенная на проспекте Шевченко, возле центрального входа в Одесскую облгосадминистрацию, готовится к переезду в парк Шевченко.



Об этом сегодня на апппаратном заявил мэр Геннадий Труханов.

«У нас, вы знаете, оставили такое наследство после себя - хатынку построили на проспекте Шевченко. В принципе, сама хатынка, выполнена вполне прилично, симпатично, в духе нашей культуры. Это действительно красиво. Но другое дело, какими методами это все сделано — нахалстроем. Я думаю, что в концепцию развития нашего парка национальной культуры будет уместно вот такую хатынку или эту хатынку перенести, выделив для нее территорию и соблюдая все процедуры, которые необходимы», — отметил Геннадий Труханов.

Добавим, что на рассмотрение исполкома Одесского горсовета выносится проект решения о проведении открытого всеукраинского архитектурного конкурса на создание парка национальной культуры имени Тараса Шевченко.По результатам конкурса в мэрии хотят определить лучшее проектное решение по ландшафту, территориально–функциональной организации парка с возможностью проведения там различных мероприятий.

Об этом сегодня сообщил главный архитектор города Александр Голованов.









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Напомним, ранее работа «брачной хаты» была прекращена по той же причине, что и работа центра админуслуг: из–за вступления в силу законопроекта №5067 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности». Данный законопроект не позволял больше центру на платной основе регистрировать экспресс-браки, которые совершались в МАФе на лужайке возле ОГА.



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