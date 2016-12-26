|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|Новый Год. Как будет праздновать Одесса?
|Одесским пенсионерам будут доплачивать из городского бюджета
|
2016-12-26, 18:15
Глава Одесского Департамента инвестиций: невозможно работать на госслужбе за $ 150-200 в месяц
Глава Департамента инвестиций Одесскойй ОГА Любовь Шипович покидает свой пост, сегодня ее последний день на государственной службе.
На своей странице в Фейсбуке она объяснила причины своего ухода и извинилась перед теми, кто в нее верил:
Хочу извиниться
- Перед всеми жителями Одесской области, не удалось реализовать все задуманное, а особенно за то, что не удалось сделать власть открытой к людям
- Перед теми инвесторами, которым не смогла помочь обойти все коррупционные и бюрократические преграды
- Перед коллегами, которые поверили, что сможем победить старую коррупционную машину
- Перед всеми украинцами за то, что не оправдала ожиданий", - написала Любовь Шивович.
Она добавила , что много ее друзей, единомышленников, которые пошли на государственную службу после Майдана, оставляют властные стены, поскольку сыграли свою роль, а теперь уступают другим.
Также чиновник призналась, что ее отставка никак не связана с отходом / приходом губернаторов, решение не является импульсивным, оно было принято несколько месяцев назад, спланированы шаги по обеспечению бесперебойной работы департамента инвестиций и продолжению проектов.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП