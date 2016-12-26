2016-12-26, 18:15

Глава Одесского Департамента инвестиций: невозможно работать на госслужбе за $ 150-200 в месяц

Глава Департамента инвестиций Одесскойй ОГА Любовь Шипович покидает свой пост, сегодня ее последний день на государственной службе.

На своей странице в Фейсбуке она объяснила причины своего ухода и извинилась перед теми, кто в нее верил:



"Просто признавать свое бессилие, но не признавать его - несправедливо и даже преступно перед людьми. Поэтому считаю необходимым признать, что я не все смогла, что планировала. Есть ряд причин, почему я ухожу. Это и невозможность работать длительное время на государственной должности за $ 150-200 в месяц, и ограничение полномочий в сочетании и с нежеланием других чиновников работать открыто и на благо людей, и неумение идти на компромиссы со своими принципами и ценностями. Признаю, что не все запланированное мне удалось.

Хочу извиниться

- Перед всеми жителями Одесской области, не удалось реализовать все задуманное, а особенно за то, что не удалось сделать власть открытой к людям

- Перед теми инвесторами, которым не смогла помочь обойти все коррупционные и бюрократические преграды

- Перед коллегами, которые поверили, что сможем победить старую коррупционную машину

- Перед всеми украинцами за то, что не оправдала ожиданий", - написала Любовь Шивович.

Она добавила , что много ее друзей, единомышленников, которые пошли на государственную службу после Майдана, оставляют властные стены, поскольку сыграли свою роль, а теперь уступают другим.

Также чиновник призналась, что ее отставка никак не связана с отходом / приходом губернаторов, решение не является импульсивным, оно было принято несколько месяцев назад, спланированы шаги по обеспечению бесперебойной работы департамента инвестиций и продолжению проектов.







Шипович: я устала извиняться перед инвесторами за действия государства



Напомним, ранее, когда в Южном люди в масках и с автоматами заблокировали все проходные и не пропустили никого на территорию завода с иностранными инвестициями "Дельта-Вилмар", Любовь Шипович заявила: " Я устала извиняться перед инвесторами за действия государства".