2017-01-17, 18:27

Глава Одесского НАБУ: подкачали моральные качества победителя конкурса

Сегодня стало известно, что Общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины не рекомендует назначать Дмитрия Руденко директором Одесского теруправления НАБУ.

Кроме того, совет рекомендует провести новый конкурс.

Суть дела: Хельсинкская группа по правам человека опубликовала публичное заявление, в котором участники группы крайне негативно смотрят на возможное назначения Дмитрия Руденко председателем одесского НАБУ. Причина - фабрикация уголовного дела, которой курировал Руденко в свое время в Виннице, сообщают Вести.

Речь идет о руководителя Винницкой правозащитной группы Дмитрии Гройсмане, который критиковал произвол в тогдашней милиции. Из-за этого на то время начальник отдела следственного управления УМВД Украины в Винницкой области Дмитрий Руденко обвинил правозащитника Гройсмана в распространении порнографии и надругательстве над государственными символами. Порноскандал спустя время утих и Гройсмана признали невиновным, однако услышать решение суда он так и не смог – скончался за неделю до него.







Директор Одесского теруправления НАБУ еще не назначен



Дмитрий Руденко - новый глава одесского управления НАБУ