|Вокруг роста цен: еда, бензин и коммуналка
|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|
2017-02-17, 17:46
Глава одесского облсовета обеспокоен изменением границ
Сегодня председатель областного совета Анатолий Урбанский принял участие в съезде Украинской ассоциации районных и областных советов в Киеве.
Темы, которые обсуждались, фокусировались вокруг хода реформы органов местного самоуправления. Региональные избранники были обеспокоены тенденцией к возможному изменению территориальных границ районов, что актуально в связи с объединением территориальных общин.
Также присутствующие обсудили вопросы образования исполнительных комитетов на областном и районном уровнях, которые смогут укрепить институциональную способность указанных местных представительств.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП