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﻿2017-02-17, 17:46
Глава одесского облсовета обеспокоен изменением границ

Сегодня председатель областного совета Анатолий Урбанский принял участие в съезде Украинской ассоциации районных и областных советов в Киеве.

Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления «Украинская ассоциация районных и областных советов» в своих рядах насчитывает 24 областных и 406 районных советов.

Мероприятие было призвано решить как организационные вопросы деятельности объединения, так и определить дальнейшие векторы работы. В съезде приняли участие представители органов местного самоуправления - члены Ассоциации и представители коллективных членов Ассоциации.

Темы, которые обсуждались, фокусировались вокруг хода реформы органов местного самоуправления. Региональные избранники были обеспокоены тенденцией к возможному изменению территориальных границ районов, что актуально в связи с объединением территориальных общин.

Также присутствующие обсудили вопросы образования исполнительных комитетов на областном и районном уровнях, которые смогут укрепить институциональную способность указанных местных представительств.


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