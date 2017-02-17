2017-02-17, 17:46

Глава одесского облсовета обеспокоен изменением границ

Сегодня председатель областного совета Анатолий Урбанский принял участие в съезде Украинской ассоциации районных и областных советов в Киеве.



Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления «Украинская ассоциация районных и областных советов» в своих рядах насчитывает 24 областных и 406 районных советов.



Мероприятие было призвано решить как организационные вопросы деятельности объединения, так и определить дальнейшие векторы работы. В съезде приняли участие представители органов местного самоуправления - члены Ассоциации и представители коллективных членов Ассоциации.

Темы, которые обсуждались, фокусировались вокруг хода реформы органов местного самоуправления. Региональные избранники были обеспокоены тенденцией к возможному изменению территориальных границ районов, что актуально в связи с объединением территориальных общин.

Также присутствующие обсудили вопросы образования исполнительных комитетов на областном и районном уровнях, которые смогут укрепить институциональную способность указанных местных представительств.