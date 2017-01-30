2017-01-30, 21:03

Глава Савранской РГА Виталий Свичинский расскажет, как развить село

Активные сообщества в районах: Путь к изменениям. К такой дискуссии чиновник и его единомышленники приглашают активистов и всех неравнодушных.



Hub Volunteer Service - так называется команда волонтеров, которая уже полгода занимается изучением инноваций школьников Одесской области. Цель этих инноваций - изменить облик родного края, сделать маленькие города и села конкурентоспособными на региональном рынке, удобными для людей.



Станислав Дрогаев, руководитель Благотворительного фонда «Вільна Освіта»; Виталий Свичинский, глава Савранской РГА; Елена Кохан, куратор пространства Dobro HUB в Доброславе; Галина Гуцал, координатор СОУП в Арцизе; Илона Мищенко, руководитель проекта «Территория Z» в Подольске; Александра Завертайло, координатор Hub Volunteer Service в Черноморске.

Эта команда посетила уже 15 районов Одесской области, познакомилась с местными юными идеалистами, реформаторами, изобретателями. Но достаточно ли этих людей для того, чтобы изменить стереотип «отсталая область — по сравнению с большим городом»? Что необходимо для развития молодежи в Одесском регионе и кто должен финансировать ее инициативы?

Эти и другие вопросы Impact Hub Odessa и Hub Volunteer Service предлагают обсудить на дискуссии.



К участию в ней приглашают активистов, общественные движения, социологов, представителей местной власти, журналистов и всех небезразличных одесситов.

Цель дискуссии — обсудить с чиновниками, молодежью, бизнесом проблемы и перспективы районов Одесской области, и прийти к общему пониманию того, что там происходит.

Итак, 6 февраля, суббота, Impact Hub Odessa, ул. Греческая, 1а, третий этаж. Начало дискуссии - 18.00.



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