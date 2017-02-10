2017-02-10, 10:45

Год стартовал: одесситы заплатили 460 млн.гривен

В январе 2017 года налогоплательщики Одесчины уплатили 460 млн.грн. единого социального взноса

Выполнение индикативного показателя составило 124 %. Дополнительно поступило свыше 88 млн.грн.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели поступлений увеличились на 75 млн.грн., темп роста составляет 119%.

Обращаем внимание, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения относительно начисления и уплаты единого взноса физическими лицами - предпринимателями.

В частности, физические лица - предприниматели, что являются пенсионерами по возрасту и инвалидами на общей системе налогообложения, освобождаются от уплаты ЕСВ за себя.

Остальные физические лица - предприниматели на общей системе налогообложения будут платить ЕСВ за себя уже не по собственному желанию, а обязательно, независимо от факта получения дохода в том месяце, за который платится такой ЕСВ. При этом сумма единого взноса не может быть меньшей за размер минимального страхового взноса.

Минимальный страховой взнос - это сумма единого взноса, который определяется расчетно, как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно.

Т.е. минимальный страховой взнос для физических лиц - предпринимателей рассчитывается по ставке 22 процента с минимальной заработной платы, которая составляет 3200 грн. (с 01 января 2017 года - 704 грн. (3200 грн. х 22%)).

Для плательщиков, которые относятся к первой группе упрощенной системы, сумма ЕСВ составляет 0,5 минимального страхового взноса на дату начисления ежемесячно (с 1 января 2017 года - 352 грн.).

Единый взнос для физических лиц - предпринимателей, что избрали упрощенную систему налогообложения, начисляется на суммы, которые определяются такими плательщиками самостоятельно для себя, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса - максимальной суммы дохода застрахованного лица на месяц, который приравнивается двадцати пяти размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 01 января 2017 года - 40000 грн. (1600 грн. х 25 )).