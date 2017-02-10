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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-10, 10:45
Год стартовал: одесситы заплатили 460 млн.гривен

В январе 2017 года налогоплательщики Одесчины уплатили 460 млн.грн. единого социального взноса 

Выполнение индикативного показателя составило 124 %. Дополнительно поступило свыше 88 млн.грн. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели поступлений увеличились на 75 млн.грн.,  темп роста составляет 119%. 

Обращаем внимание, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения относительно начисления и уплаты единого взноса физическими лицами - предпринимателями. 

В частности, физические лица - предприниматели, что являются пенсионерами по возрасту и инвалидами на общей системе налогообложения, освобождаются от уплаты ЕСВ за себя. 

Остальные физические лица - предприниматели на общей системе налогообложения будут платить ЕСВ за себя уже не по собственному желанию, а обязательно, независимо от факта получения дохода в том месяце, за который платится такой ЕСВ. При этом сумма единого взноса не может быть меньшей за размер минимального страхового взноса.

Минимальный страховой взнос -  это сумма единого взноса, который определяется расчетно, как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно. 

Т.е.  минимальный страховой взнос  для физических лиц -  предпринимателей  рассчитывается  по ставке 22 процента  с  минимальной заработной платы, которая составляет 3200 грн. (с 01 января 2017 года - 704 грн. (3200 грн. х 22%)).

Для плательщиков, которые относятся к первой группе упрощенной системы, сумма ЕСВ составляет 0,5 минимального страхового взноса на дату начисления ежемесячно (с 1 января 2017 года - 352 грн.). 

Единый взнос для физических лиц - предпринимателей, что избрали упрощенную систему налогообложения, начисляется на суммы, которые определяются такими плательщиками самостоятельно для себя, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса - максимальной суммы дохода застрахованного лица на месяц, который приравнивается двадцати пяти размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 01 января 2017 года - 40000 грн. (1600 грн. х 25 )).

 


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