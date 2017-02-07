2017-02-07, 18:15

Гололед в Одессе: аварии, травмы и креативные горожане

В Одессе - нешуточный гололед. С самого утра сводки пестрят многочисленными авариями и травмами.

Так в первой половине дня, за четыре часа в Одессе произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, что в три раза больше, чем в течение обычного рабочего дня.

Патрульные оформили 27 ДТП, три аварии — сами водители по европротоколу. На перекрестке Крымской и Давида Ойстраха столкнулось сразу шесть автомобилей. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

В патрульной полиции уточнили, что обычно в течение рабочего дня в Одессе происходит 10-15 ДТП.

К середине дня в одесские травмпункты обратились 54 человека, которые пострадали из-за гололеда. Семерых из них госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В мэрии заверили, что опасных для жизни травм у горожан не обнаружено.

Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Одесса обледенела, и с 9 до 16 часов здесь приземлилось всего три рейса. Не смогли приземлиться семь бортов — три Turkish Airliners из Стамбула (ушли обратно), МАУ из Борисполя (ушел в Борисполь), flydubai из Дубая (ушел в Жуляны), LOT из Варшавы (вернулся назад), AZUR из Шарм-Эль-Шейха (ушел в Борисполь).

Кроме того, по области из-за обледенения проводов и сильного ветра часть районов находятся без света.

Кстати, первые тревожные новости о результатах гололеда начали поступать утром с поселка Котовского. И, наверное, поэтому именно здесь появилась креативная новинка. Жительница посёлка Котовского надела поверх сапог перчатки, чтобы передвигаться по льду и стала любимицей соцсетей и СМИ.



Одесса рулит!



