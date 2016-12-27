Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Декабря
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-27, 16:58
Гордость одесситов признан автором лучшего удара! (ВИДЕО)

Наш земляк, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко получил очередное международное признание.

Он признан автором лучшего нокаута мира 2016 года. А КТО СОМНЕВАЛСЯ?!

Такого звания Василий Ломаченко удостоился от авторитетного издания ESPN.

Бывший чемпион мира в четырех различных весовых категориях Хуан Мануэль Маркес восхитился Василием в эфире программы Golpe a Golpe.

Экспертов бокса впечатлил эффектный нокаут Ломаченко, которым он победил пуэрториканского чемпиона Романа Мартинеса.

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП