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2016-12-27, 16:58
Гордость одесситов признан автором лучшего удара! (ВИДЕО)
Наш земляк, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко получил очередное международное признание.
Такого звания Василий Ломаченко удостоился от авторитетного издания ESPN.
Экспертов бокса впечатлил эффектный нокаут Ломаченко, которым он победил пуэрториканского чемпиона Романа Мартинеса.
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