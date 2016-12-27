2016-12-27, 16:58

Гордость одесситов признан автором лучшего удара! (ВИДЕО)

Наш земляк, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко получил очередное международное признание.



Он признан автором лучшего нокаута мира 2016 года. А КТО СОМНЕВАЛСЯ?!

Такого звания Василий Ломаченко удостоился от авторитетного издания ESPN.



Бывший чемпион мира в четырех различных весовых категориях Хуан Мануэль Маркес восхитился Василием в эфире программы Golpe a Golpe.

Экспертов бокса впечатлил эффектный нокаут Ломаченко, которым он победил пуэрториканского чемпиона Романа Мартинеса.



