2017-01-20, 15:58

Горсовет пытается смягчить удар одесскому бизнесу

Речь идет о снижении вдвое ставки местных налогов.



В ходе первого в этом году заседания бюджетной комиссии ее члены единогласно проголосовали за применение пониженного коэффициента по начислению целого ряда налогов: единого, транспортного, на недвижимое имущество, в части сбора за парковку.

«Мы пошли на это, чтобы не допустить увеличения нагрузки, потому что, очевидно, что в связи с повышением тарифов и других платежей люди не могут выдержать таких выплат. Таким образом, мы снизили ставку местных налогов вдвое, применив коэффициент 0,5. Так, например, если ранее минимальная ставка парковочного сбора была 0,03, то теперь она составляет 0,015.» - пояснила председатель комиссии Оксана Гончарук.





На заседании бюджетной комиссии депутаты также рассмотрела и одобрили обращение более двух десятков организаций о предоставлении льгот по плате за землю. Среди обратившихся — управления государственных служб, медицинские и спортивные учреждения, коммунальные предприятия, пишет ivasi.news.

В повестке дня заседания комиссии, кроме налогов и сборов, был еще один любопытный вопрос — о размещении на депозитных счетах в банках временно свободных средств общего фонда бюджета города Одессы.

Бюджетная комиссии предлагает горсовету одобрить размещение 600 млн. грн с правом полного или частичного снятия вклада (депозита) по первому требованию департамента финансов Одесского городского совета и правом дополнительных взносов на счет.



Кстати, в своё время идею размещения свободных средств местных бюджетов на банковских счетах остро критиковал премьер Гройсман. По его мнению, сам факт того, что у городов остаются свободные средства, свидетельствует о том, что местные власти просто не эффективно распоряжаются деньгами. На что на местах ему парировали: средства на депозитах — не «лишние», а суммы, которые планируется потратить на реализацию проектов в будущем.

Все предложения бюджетной комиссии Одесского городского совета будут рассмотрены на ближайшей сессии, которая, по предварительным данным, должна состояться 8 февраля.



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