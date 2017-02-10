2017-02-10, 13:37

Гройсман защитил Марушевскую

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал антикоррупционные органы заниматься более серьёзными делами, чем подозревать экс-главу Одесской таможни Юлию Марушевскую в «коррупции» на 500 гривен.

Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.

«Считаю, что антикоррупционным органам в сегодняшних реалиях есть чем заняться, кроме 500 гривен премии, которую Марушевская получила на 8 марта. Это даже не смешно!», - отметил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что правоохранительные органы не должны заниматься поиском формальных нарушений. В приоритете – добиваться от чиновников повышения профессионализма и исполнения закона «независимо от персоналий».

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции заподозрило Юлия Марушевскую в коррупции на 500 гривен.

Пост премьера-блогера мгновенно стал популярным, однако Гройсману не удалось избежать критики - как в комментариях, так и в отдельных постах.

Так, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили отметил, что на заявление Гройсмана-блогера должен отреагировать Гройсман-премьер.

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