|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|
2017-02-10, 13:37
Гройсман защитил Марушевскую
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал антикоррупционные органы заниматься более серьёзными делами, чем подозревать экс-главу Одесской таможни Юлию Марушевскую в «коррупции» на 500 гривен.
Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.
«Считаю, что антикоррупционным органам в сегодняшних реалиях есть чем заняться, кроме 500 гривен премии, которую Марушевская получила на 8 марта. Это даже не смешно!», - отметил Гройсман.
Премьер подчеркнул, что правоохранительные органы не должны заниматься поиском формальных нарушений. В приоритете – добиваться от чиновников повышения профессионализма и исполнения закона «независимо от персоналий».
Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции заподозрило Юлия Марушевскую в коррупции на 500 гривен.
Пост премьера-блогера мгновенно стал популярным, однако Гройсману не удалось избежать критики - как в комментариях, так и в отдельных постах.
Так, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили отметил, что на заявление Гройсмана-блогера должен отреагировать Гройсман-премьер.
Как Гройсман примирял Марушевскую и Насырова (видео)
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП