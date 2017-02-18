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St.Diamond

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﻿2017-02-18, 13:16
И снова под прицелом Одесса-Киев

Сегодня ночью, 18 февраля, в Одесской области неизвестные обстреляли пассажирский автобус "Одесса-Киев", один человек получил огнестрельное ранение. 

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло, когда автобус, регулярно работающий на вышеназванном маршруте, проезжал в Любашевском районе Одесской области.

Как сообщили в главке, в полицию поступило сообщение о том, что в Любашевскую районную больницу доставлен мужчина, 1971 г. р., с огнестрельным ранением правого бедра. 

"Установлено, что неизвестные стреляли на 304-м км трассы «Киев-Одесса», пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в пассажира", - сообщили в полиции.

По факту отрыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, в апреле 2016 года навыезде из Одессы, в районе гипермаркета, неизвестные также обстреляли из травматического оружия пассажирский автобус "Одесса-Киев" 


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