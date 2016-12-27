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2016-12-27, 12:01
Иван Дорн поблагодарил одесских гопников
В понедельник вечером в Одессе было совершено разбойное нападение на участника проекта «Голос страны-6» Константина Дмитриева, более известного под псевдонимом Constantin.
О случившемся ограблении и избиении своего подопечного в Instagram сообщил наставник певца - известный музыкант Иван Дорн.
«Спасибо одесским гопникам, теперь у Константина есть обложка на следующий трек. Костя обещает мстить», — написал Иван Дорн, прикрепив к посту фотографию, на которой запечатлён избитый певец.
Судя по фотографии, после избиения Дмитриев попал в больницу. А еще лишился подарка от Дорна.
В своих комментариях Константин сообщил: «Иван Дорн подарил мне IPhone 7 на день рождения. Было очень приятно втройне. Жалко iPhone, но, слава Богу, не инвалид».
Фото: vk.com/constantinepublic
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