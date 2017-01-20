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﻿2017-01-20, 13:29
Из Одессы - к Трампу на инагурацию (ФОТО)

Народный депутат Украины Сергей Кивалов на своей странице в соцсети сообщил о полученном приглашении на инагурацию нового американского президента.

Сергей Кивалов надеется, что этот визит станет важным шагом в развитии отношений Украины и США.

«Для меня было значимо получить личное приглашение администрации на это знаменательное событие как для Соединенных Штатов, так и для Украины. Хочется надеяться, что данный визит станет важным шагом для развития двусторонних отношений наших стран. Ожидается плотный график мероприятий, а также запланирован ряд рабочих встреч», — отметил знаменитый экс-регионал.


Ранее знакомство Кивалова и Трампа состоялось благодаря выпускнице Одесской юридической академии, «Мисс Украина -2001» и финалистка конкурса «Мисс Вселенная -2001» Александра Николаенко. В начале 2009 года она вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина, близкого друга Трампа.

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