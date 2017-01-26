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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-26, 13:31
Из Одессы - на родину Саакашвили за 2 часа

Пресс-служба Международного аэропорта "Одесса" сообщила, что украинская авиакомпания YanAir со 2 июня 2017 года запустит регулярные прямые рейсы из Одессы в Тбилиси и Батуми (Грузия). 

Компания обещает поставить на рейсы самолет Boeing-737 с бизнес-классом и экономом.

В Тбилиси можно будет слетать два раза в неделю — по средам и субботам в 16.00. Обратный вылет — в 13.30 по местному времени. Время в пути — 2 часа 10 минут.

Рейсы по маршруту Одесса-Батуми будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Отправление из Одессы — в 15.15, из Батуми — 13.15. Время в пути — 2 часа.

 


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