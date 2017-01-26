2017-01-26, 13:31

Из Одессы - на родину Саакашвили за 2 часа

Пресс-служба Международного аэропорта "Одесса" сообщила, что украинская авиакомпания YanAir со 2 июня 2017 года запустит регулярные прямые рейсы из Одессы в Тбилиси и Батуми (Грузия).

Компания обещает поставить на рейсы самолет Boeing-737 с бизнес-классом и экономом.

В Тбилиси можно будет слетать два раза в неделю — по средам и субботам в 16.00. Обратный вылет — в 13.30 по местному времени. Время в пути — 2 часа 10 минут.

Рейсы по маршруту Одесса-Батуми будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Отправление из Одессы — в 15.15, из Батуми — 13.15. Время в пути — 2 часа.



