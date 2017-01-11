

﻿ 2017-01-11, 16:00 Из Одессы в Измаил - на поезде В связи с непогодой и закрытием трассы Одесса — Рени одесские железнодорожники назначили дополнительные рейсы поезда №686 Одесса — Измаил, сообщили сегодня в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога». По информации пресс-центра, в связи со сложными метеоусловиями и закрытием трассы «Одесса – Рени» одесские железнодорожники назначили дополнительные рейсы поезда №686 «Одесса – Измаил». Согласно утвержденному графику движения поезд курсировал дважды в неделю, однако с сегодняшнего дня поезд будет курсировать ежедневно до 21 января включительно для вывоза всех желающих пассажиров.



Поезд будет отправляться из Одессы в 16:20 и прибывать в Измаил в 22:54. В обратном направлении отправление в 23:59 и прибытие в Одессу в 06:39 следующего дня.



В пресс-центре напомнили, что железнодорожники уже назначали два дополнительных рейса поезда №686 «Одесса – Измаил». Благодаря этому жители юга Одесской добирались на работу и домой в период осложнения погодных условий 6-8 января. «Железнодорожный транспорт остается самым надежным перевозчиком независимым от погодных условий», — подчеркнули в пресс-центре. СТО в Одессе. Ремонт автомобилей всех марок и классов

