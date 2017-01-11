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2017-01-11, 16:00
Из Одессы в Измаил - на поезде
В связи с непогодой и закрытием трассы Одесса — Рени одесские железнодорожники назначили дополнительные рейсы поезда №686 Одесса — Измаил, сообщили сегодня в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога».
По информации пресс-центра, в связи со сложными метеоусловиями и закрытием трассы «Одесса – Рени» одесские железнодорожники назначили дополнительные рейсы поезда №686 «Одесса – Измаил». Согласно утвержденному графику движения поезд курсировал дважды в неделю, однако с сегодняшнего дня поезд будет курсировать ежедневно до 21 января включительно для вывоза всех желающих пассажиров.
«Железнодорожный транспорт остается самым надежным перевозчиком независимым от погодных условий», — подчеркнули в пресс-центре.
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