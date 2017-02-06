2017-02-06, 09:32

Из Одессы в столицу отменят эконом-рейс?

Авиакомпания Bravo Airways с завтрашнего дня намерена прекратить рейсы по маршруту Киев-Одесса, билеты на которые можно было приобрести по цене от 499 грн.

C 7 февраля Bravo Airways прекращает полеты за 499 грн из Киева в Одессу и обратно. Чем конкретно обусловлено такое решение, пока не известно.

"Эти рейсы были весьма популярны, билеты на них пользовались большим спросом. Потому, наверное, говорить об убыточности в данном случае нет смысла", - считает сотрудник аэропорта.

Вместе с тем, как говорил в интервью ЦТС директор Bravo Airways Виктор Телегин, авиарейс Киев-Одесса за 500 грн не окупался.

"Этот рейс является для нас имиджевым, это наша визитная карточка. С его помощью мы заявили о себе. Кроме того, он поможет нам оценить, насколько выгодно летать по Украине. Если в течение года мы выйдем в ноль, это будет очень хорошо", - заявлял в октябре минувшего года Телегин. Издержки рейса Киев-Одесса, по его словам, перекрываются чартерной программой авиакомпании.



Имиджевый рейс из Одессы в Киев пока прогорает

Саакашвили опробовал новый рейс из Киева в Одессу

Напомним, 12 июля 2016 года, авиакомпания Bravo выполнила пробный рейс из Киева в Одессу.

Первыми пассажирами стали представители прессы, а также председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.



