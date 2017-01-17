2017-01-17, 16:47

К Одесским фискальщикам поступило 685 обращений от граждан

На протяжении января-декабря 2016 года в Главное управление ГФС в Одесской области и подчиненные ГНИ поступило 685 обращений от граждан.

Из них 676 заявлений, 7 предложений и 2 жалобы.

Обращения касались вопросов уклонения субъектов хозяйствования от налогообложения (266 обращений), администрирования и уплаты общегосударственных налогов (160 обращений), контрольно-проверочной работы (123 обращение), налога с доходов физических лиц (125 обращений), проведение проверки (110 обращений).

Также с начала 2016 года руководством и должностными лицами органов фискальной службы в Одесской области осуществлено 85 личных приемов граждан.

Напоминаем, соответственно ст. 40 Конституции Украины и Закона Украины «Об обращении граждан» каждый гражданин имеет право направлять в органы фискальной службы как индивидуальные, так и коллективные письменные обращения.

Обращаем внимание, что обращение, оформленное без соблюдения требований указанного закона, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями. Письменное обращение без указания местожительства, не подписанное автором считается анонимным и рассмотрения не подлежит.