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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-17, 16:47
К Одесским фискальщикам поступило 685 обращений от граждан

На протяжении января-декабря 2016 года в Главное управление ГФС в Одесской области и подчиненные ГНИ поступило 685 обращений от граждан.

Из них 676 заявлений, 7 предложений и 2 жалобы.

Обращения касались вопросов уклонения субъектов хозяйствования от налогообложения (266 обращений), администрирования и уплаты общегосударственных налогов (160 обращений), контрольно-проверочной работы (123 обращение), налога с доходов физических лиц (125 обращений), проведение проверки (110 обращений).

 Также с начала 2016 года руководством и должностными лицами органов фискальной службы в Одесской области осуществлено 85 личных приемов граждан.

Напоминаем, соответственно ст. 40 Конституции Украины и Закона Украины «Об обращении граждан» каждый гражданин имеет право направлять в органы фискальной службы как индивидуальные, так и коллективные письменные обращения.

Обращаем внимание, что обращение, оформленное без соблюдения требований указанного закона, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями. Письменное обращение без указания местожительства, не подписанное автором считается анонимным и рассмотрения не подлежит.

 


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