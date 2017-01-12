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2017-01-12, 13:53
Кабельная Одесса: центральные каналы вернули
Не все, но основные каналы страны вернулись в кабельные сети Одессы.
В частности: 1+1, СТБ, «Новый канал», IСTV и другие снова показывают «Сана» и «Черное море».
О причинах столь резкой смены настроения кабельщиков ничего не известно.
Напомним, в новогоднюю ночь одесские кабельные операторы отключили большинство коммерческих центральных телеканалов страны.
С 1 января смотреть можно было только «Первый национальный» и «Раду».
Решение было принято кабельщиками в связи с недавно утвержденными поправками к закону «О телевидении и радиовещании», которые касаются так называемой универсальной программной услуги (УПУ) – перечня телеканалов, обязательных для трансляции в сетях кабельных провайдеров.
С 1 января 2017 года этот перечень серьезно сократился. Из него исключили 16 национальных эфирных телеканалов, в том числе «1+1», «Интер» и «Украину». Кабельных операторов обязали заключать с ними договоры о трансляции и платить деньги (один канал хочет 2,5 грн в месяц за каждого пользователя).
В связи с этим одесскими провайдерами было принято решение с нового года отказаться от трансляции центральных коммерческих телеканалов.
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