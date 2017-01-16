2017-01-16, 17:53

Как долго пробудет Головин в Одессе?

18 января стартует первый этап конкурса на должность главы Национальной полиции Украины.



В списке претендентов 64 кандидата, в том числе два одесских правоохранителя – инспектор Патрульной полиции города Владимир Московченко и начальник ведомства в Одесской области Дмитрий Головин.



Отбор кандидатов осуществляется Консультативной отборочной комиссией. Процедура выбора руководителя Нацполиции Украины включает в себя 5 этапов.

«По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов. В случае возникновения спорных вопросов, комиссия может предложить претендентам дополнительную проверку. Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 года», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ распространялась информация, что Дмитрий Головин вскоре вернётся обратно в Киев, где он возглавлял всеукраинский уголовный розыск. 14 октября ко Дню защитника Украины президент страны Пётр Порошенко подписал указ о присвоении звания генерала начальнику департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Дмитрию Головину, который известен тем, что 20–го мая 2015 года уговорил злоумышленника, который в торговом центре «Новый привоз» взял в заложники двух женщин, вместо них взять его в заложники, а позже и вовсе сдаться полиции.

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