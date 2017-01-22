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﻿2017-01-22, 12:00
Как Одесса отмечает День Соборности Украины

22 января, по случаю Дня Соборности Украины, в Одессе проходят праздничные мероприятия.

Напомним, накануне в Одесском национальном академическом театре оперы и балета вручали награды Президента Украины.

День Соборности в Одессе: награды - в Оперном, концерт - на Думской

А сегодня с утра руководство города и области, представители общественности и духовества возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко и провели импровизированный митинг. 

СМИ сразу отметили, что впервые за долгое время мэр Одессы Геннадий Труханов и новый губернатор Максим Степанов вместе присутствовали на церемонии. Ранее Михаил Саакашвили либо не появлялся на подобных мероприятиях, либо возлагал цветы отдельно от мэра и председателя облсовета.

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Сегодня на Думской площади пройдет первый хоровой фестиваль, в котором примут участие более 300 человек в составе восьми коллективов. 

Хоровой фестиваль начнется в 12:00 на Думской площади, затем  концерт продолжится в Киевском районе  у «МегаДома» по ул. Толбухина, 135. 

Справка.

День соборности Украины - государственный праздник, который празднуют ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Официальный государственный статус ''День соборности Украины'' получил в 1999 году.

30 декабря 2011 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом отменил День соборности на официальном уровне, а вместо него установил День соборности и свободы Украины.


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