2017-01-01, 11:19

Как Одесса праздновала Новый Год

По традиции главной праздничной площадкой для встречи Нового года в Одессе стала Думская площадь. Концертная программа была анонсировала на 21.00, однако, одесситы и гости города стали собираться заранее.

К началу концерта вся площадь и половина Приморского бульвара уже были заполнена людьми.

Открывали праздничную программу одесские музыкальные коллективы. Средни них — группы «Jam Band» и «Славяне». Пришедшие на концерт зрители также стали участниками розыгрышей с ценными призами. Самый главный приз – поездка на Шарм Эль Шейх — достался гостье нашего города львовянке Ирине.

Продолжила программу зажигательная Оля Полякова. Именно под ее песню часы пробили двенадцать.

Вместе с одесситами встретить Новый год на Думскую площадь пришел и мэр города Геннадий Труханов. В своём выступлении, которое состоялось сразу после праздничного салюта, он поблагодарил всех за сплоченность и поддержку, которые помогли Одессе пережить самые непростые ситуации. «2016 год был достаточно сложным и интересным. Целый год мы с вами вместе строили, наводили порядок, мы были вместе. Я хочу сказать огромное спасибо всем абсолютно, кто этот год был рядом, поддерживал звонками, постами в Фейсбуке, просто поддерживал словами. И нам удалось многое с вами. Нас с вами проверяла погода на прочность, проверяли залетные реформаторы. В буре лишь крепче руки и мы с вами показали, что мы можем объединиться, когда вопрос касается какой быть Одессе, как ей развиваться. Мы с вами выстояли и двигаемся вперед.

Я желаю всем нам счастья, удачи, здоровья, благополучия и процветания нашей любимой Маме! С Новым годом!» — поздравил одесситов городской голова. Программу продолжил коллектив группы Dzidzio. Позже его сменили одесские диджеи, которые будут развлекать гостей до 3 часов утра.

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