2017-02-06, 18:28

Как одессит маскировал междугородние звонки мобильной связи под местные

Работники Причерноморского управления киберполиции ДКП НПУ совместно с управлением СБУ в Одесской области и Приморского отдела полиции в г. Одессе изобличили злоумышленника, который с помощью электронного оборудования и компьютерного программного обеспечения маскировал международные телефонные звонки операторов мобильной связи под местные.



В результате противоправных действий он получал незаконные, неконтролируемые государством доходы, - сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области

Установлено, что незаконной деятельностью 35-летний житель Одесской области занимался в течение года. С этой целью он приобрел оборудование, необходимое для осуществления разговоров с абонентами мобильных операторов разных стран мира по более низким тарифам, чем тарифы на международные звонки.



GSM-шлюзы, ноутбуки, планшет, флэш-карты, мобильные телефоны с сим-картами разных операторов и другие устройства правонарушитель разместил у себя дома. С помощью компьютерного программного обеспечения, свободно распространяющегося в Интернете, он настроил оборудование так, чтобы иметь возможность, наряду с отечественными и зарубежными официальными операторами телекоммуникаций, участвовать в едином технологическом процессе по предоставлению услуг международной телефонной связи.



Маскируя международный мобильный вызов под местный, мужчина тем самым нарушал установленный порядок маршрутизации межгосударственного телекоммуникационного трафика и искажал информацию, необходимую для определения оригинальных номеров телефонов иностранных абонентов и настоящей стоимости телефонных звонков.



По данному факту было начато уголовное производство.Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от шестисот до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет.



