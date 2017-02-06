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2017-02-06, 18:28
Как одессит маскировал междугородние звонки мобильной связи под местные
Работники Причерноморского управления киберполиции ДКП НПУ совместно с управлением СБУ в Одесской области и Приморского отдела полиции в г. Одессе изобличили злоумышленника, который с помощью электронного оборудования и компьютерного программного обеспечения маскировал международные телефонные звонки операторов мобильной связи под местные.
Установлено, что незаконной деятельностью 35-летний житель Одесской области занимался в течение года. С этой целью он приобрел оборудование, необходимое для осуществления разговоров с абонентами мобильных операторов разных стран мира по более низким тарифам, чем тарифы на международные звонки.
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