2017-02-11, 14:48

Как одесские депутаты ослабили налоговое бремя

Как и планировалось, в связи с ростом минимальной зарплаты, Одесский городской совет на сессии утвердил изменения к расчету ряда налогов, за счет которых пополняется местный бюджет.

Ранее, в ходе первого в этом году заседания бюджетной комиссии ее члены единогласно проголосовали за применение пониженного коэффициента.

«Мы пошли на это, чтобы не допустить увеличения нагрузки, потому что, очевидно, что в связи с повышением тарифов и других платежей люди не могут выдержать таких выплат. Таким образом, мы снизили ставку местных налогов вдвое, применив коэффициент 0,5. Так, например, если ранее минимальная ставка парковочного сбора была 0,03, то теперь она составляет 0,015.» - пояснила председатель комиссии Оксана Гончарук.

Единщики первой группы — лица без наемных работников, с годовым доходом до 300 тысяч гривен — теперь платят 10% (2% для инвалидов и участников боевых действий) не от минимальной зарплаты ( 3200 грн.), а от прожиточного минимума в 1600 гривен.

А вот налог на недвижимость в Одессе вырос, поскольку он рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты. Теперь физлица, владеющие нежилой недвижимостью, а также юридические лица, за которыми числится жилье, должны будут за год уплатить 1% «минималки» (16 грн.) с каждого квадратного метра.

Что касается транспортного налога, то опять изменилась база налогообложения. Согласно новым правилам, налогообложению подлежат легковые автомобили класса «люкс» и не старше пяти лет, со среднерыночной стоимостью в 375 размеров «минималки», то есть от 1,2 млн. грн. Ставка налога не изменилась – 25 тыс. грн. в год.

Кроме единого налога, мэрия снизила в два раза ставки парковочного сбора, который тоже рассчитывается исходя из размера минималки.







Напомним, что на сессии с полным единогласием депутаты поддержали инициативу проекта положения об общественном бюджете города.

В Одессе сформировали тандем: город, общественность, финансы