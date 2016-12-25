2016-12-25, 13:41

Как одесские спасатели пришли на помощь коню-бедолаге (ФОТО)

В выходные в Службу спасения «101» поступило сообщение, что за пределами пгт. Сарата упал в дренажный колодец конь с телегой, нужна помощь по его изъятию.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного отделения тридцать третьей Государственной пожарно-спасательной части. С помощью троса и трактора МТЗ - 80 изъяли из колодца коня-бедолагу и подводу.

Пострадавших нет.













