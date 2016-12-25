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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-25, 13:41
Как одесские спасатели пришли на помощь коню-бедолаге (ФОТО)

В выходные в Службу спасения «101» поступило сообщение, что за пределами пгт. Сарата упал в дренажный колодец конь с телегой, нужна помощь по его изъятию.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного отделения тридцать третьей Государственной пожарно-спасательной части. С помощью троса и трактора МТЗ - 80 изъяли из колодца коня-бедолагу и подводу.

Пострадавших нет.



 

 


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