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2016-12-25, 13:41
Как одесские спасатели пришли на помощь коню-бедолаге (ФОТО)
В выходные в Службу спасения «101» поступило сообщение, что за пределами пгт. Сарата упал в дренажный колодец конь с телегой, нужна помощь по его изъятию.
На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательного отделения тридцать третьей Государственной пожарно-спасательной части. С помощью троса и трактора МТЗ - 80 изъяли из колодца коня-бедолагу и подводу.
Пострадавших нет.
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