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2017-01-07, 15:00
Как Одесский припортовый начал новый год
Как и было заявлено, начало 2017 года для ОПЗ ознаменовалось переходом на сокращенный рабочий график.
Предполагается, что в таком режиме припортовый будет работать до марта. Размер зарплаты заводчан сократится пропорционально отработанному времени.
В этот период времени работники могут брать отпуск без сохранения зарплаты с выплатой пособия в размере 50% должностного оклада.
В свою очередь, глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский заявил:"Вместе с депутатами областного совета мы пытались всеми силами сделать все возможное. Направлены обращения к Президенту Украины, в Верховную Раду, в Кабинет Министров, ради того, чтобы люди получили заработную плату и не остались без рабочих мест, чтобы город Южный не оставался без главного инвестора. Надеюсь, что обращение областного совета будут услышаны и работа завода не остановится".
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Напомним, ранее директор ПАО "Одесский припортовый завод" Валерий Горбатко уволился со своей должности.
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