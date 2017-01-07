2017-01-07, 15:00

Как Одесский припортовый начал новый год

Как и было заявлено, начало 2017 года для ОПЗ ознаменовалось переходом на сокращенный рабочий график.

Предполагается, что в таком режиме припортовый будет работать до марта. Размер зарплаты заводчан сократится пропорционально отработанному времени.

В этот период времени работники могут брать отпуск без сохранения зарплаты с выплатой пособия в размере 50% должностного оклада.



Работники завода уже публикуют в социальных сетях фотокопии заявлений о переходе на сокращенную рабочую неделю. "Стаду дали команду писать заявления на трёх-дневку, и стадо пишет. Конечно не очень, осознавать, что и ты часть стада, но факт есть факт. Сокращённая рабочая неделя подразумевает и сокращённый доход", - пишет один из сотрудников.





В свою очередь, глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский заявил:"Вместе с депутатами областного совета мы пытались всеми силами сделать все возможное. Направлены обращения к Президенту Украины, в Верховную Раду, в Кабинет Министров, ради того, чтобы люди получили заработную плату и не остались без рабочих мест, чтобы город Южный не оставался без главного инвестора. Надеюсь, что обращение областного совета будут услышаны и работа завода не остановится".





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