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﻿2017-01-18, 16:44
Как предприимчивая одесская банкирша обворовывала своих клиентов

На протяжении целого года сотрудница одного из банков Одессы крала деньги с карточек клиентов.

Женщину задержали с помощью Причерноморского управления киберполиции. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Мошенница получала конверты с кредитными карточками и ПИН-кодами клиентов и незаконно снимала деньги. Полученные средства она тратила на собственные нужды, расплачиваясь за приобретенные товары и полученные услуги.

Чтобы контролировать счета клиентов банка и скрывать следы хищений, она вводила в специальной банковской программе неправдивую информацию о контактных телефонах для SMS-информирования. Вместо телефонов владельцев карточек она указывала номера, которыми сама пользовалась.

«Когда клиент банка приходил в отделение для получения карты, женщина выравнивала баланс карты с помощью денег, снятых аналогичным мошенническим путем с карточек других клиентов», — рассказал начальник Причерноморского управления киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец.

На сегодня досудебное расследование по делу закончилось, а все собранные материалы с обвинительным актом направлены в суд.

 


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