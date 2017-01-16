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﻿2017-01-16, 16:01
Короткая, но красивая жизнь одесского Ангела (ФОТО)

Уникальные снежные фигуры одесского художника-акварелиста каждую зиму украшают не только дворы города, но и страницы интернета.

В этом году Виталий Дець вместе со своим помощником в одном из дворов Киевского района создал Ангела, который тут же стал знаменитостью. Фигура пухленького ребенка, белоснежного, сидящего на снегу, как магнит, притягивала к себе и местные телеканалы, и фотографов. Даже теперь, исчезнув под лучами солнышка с лица земли, Ангел все равно претендует на звание самой популярной снежной скульптуры сезона. Превзойдя по этому показателю прошлогодний шедевр художника — фигуру Будды. 

 



Заметим, что ранее Виталий Дець в соавторстве с одним из лучших акварелистов мира Андреем Герасимюком выпустил книгу «Акварельные путешествия по Италии». По сути, это самоучитель, но в необычном, инновационном формате: по нему можно учиться и в нём же можно рисовать. Специально для этого книга изготовлена из качественной акварельной бумаги и имеет удобный формат — размером с планшет. 

 


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