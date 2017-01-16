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2017-01-16, 16:01
Короткая, но красивая жизнь одесского Ангела (ФОТО)
Уникальные снежные фигуры одесского художника-акварелиста каждую зиму украшают не только дворы города, но и страницы интернета.
Заметим, что ранее Виталий Дець в соавторстве с одним из лучших акварелистов мира Андреем Герасимюком выпустил книгу «Акварельные путешествия по Италии». По сути, это самоучитель, но в необычном, инновационном формате: по нему можно учиться и в нём же можно рисовать. Специально для этого книга изготовлена из качественной акварельной бумаги и имеет удобный формат — размером с планшет.
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